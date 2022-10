In ultima zi a lunii septembrie, in jurul orei 20.30, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila au depistat pe DN1S, pe raza localitatii Sercaia, un barbat care transporta cu o autoutilitara cantitatea de 2,48 mc material lemnos, fara a detine documente legale de provenienta. La aceeasi data, in jurul orei 20.50, politistii au depistat pe DN1, in proximitatea localitatii Sercaia, un alt barbat, care transporta cu o ... citeste toata stirea