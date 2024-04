Sercaia va avea mai multi consilieri locali, 13 in loc de 11

La alegerile din 9 iunie 2024, in judetul Brasov vor fi organizate mai multe sectii de votare ca urmare a cresterii populatiei. Vor fi organizate 466 sectii fata de 457 cate au existat la alegerile din anul 2020. In municipiul Brasov vor fi sase noi sectii de votare, in comuna Sanpetru doua noi sectii de votare, iar in comuna Cristian o sectie de votare in plus fata de anul 2020. Autoritatile anunta ca in 15 aprilie 2024 va avea loc tragerea la sorti a presedintelui Biroului Electoral de ... citește toată știrea