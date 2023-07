In noaptea dinspre 27 si 28 iulie 2023, au avut loc trei seisme in Romania si Bulgaria. Aceste cutremure au avut magnitudini cuprinse intre 2.6 si 3.4 pe scara Richter.Cutremur in Muntenia, BuzauUn cutremur a avut loc in Muntenia, Buzau, la ora 00:44:08 (ora locala a Romaniei), pe data de 28 iulie 2023. Acest cutremur a avut o magnitudine de 2.6 pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 19.1 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor ... citeste toata stirea