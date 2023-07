Pentru al treilea an consecutiv, Filarmonica Brasov organizeaza o serie de evenimente dedicate muzicii de jazz, care sunt programate pe tot parcursul lunii, in serile de marti. Astfel, marti, 11 iulie, in Piata Sf. Ioan din Brasov va avea loc primul eveniment din seria Tuesday's Jazz. Pe scena amplasata in piata va urca formatia 7th Sense, incepand cu ora 20.Pe langa aceste evenimente, Filarmonica Brasov a pregatit si alte concerte in lunile iulie si august. Vinerea aceasta, orchestra ... citeste toata stirea