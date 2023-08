Doua sambete muzicale propune Opera Brasov, in stagiunea estivala, in luna august. Astfel, sambata, 19 august, de la ora 19.00, in Piata Sf. Ioan, publicul se va putea bucura de "Operettissimo"! Spectacolul este o premiera inedita pe scenele din tara, asa dupa cum ne marturisesc chiar protagonistii acestuia. Pe langa cele mai frumoase pagini muzicale ale unor compozitori de opereta ca Johann Strauss (fiul), Huszka Jeno, Franz Lehar si Emmerich Kalman ("Liliacul", "Tara Surasului", "Silvia", ... citeste toata stirea