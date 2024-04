Servicii medicale asigurate in perioada sarbatorilor legale la nivelul asistentei medicale primare

In perioada sarbatorilor legale si in zilele declarate libere de Guvernul Romaniei, continuitatea asistentei medicale primare in regim de garda se va asigura prin Centrele de permanenta din judetul BRASOV, care functioneaza cu orar permanent.Serviciile medicale care pot fi acordate in centrele de permanenta potrivit dispozitiilor art.7 din Ordinul MS nr.774/2023 sunt urmatoarele:a) asistenta medicala in afectiunile acute, subacute, acutizari ale unor boli cronice si ... citește toată știrea