Serviciile de terapia durerii vor fi decontate pentru pacientii din Romania

Pacientii din Romania vor beneficia gratuit de servicii pentru terapia durerii. Legea, publicata in Monitorul Oficial.Terapia durerii a fost inclusa in drepturile pacientilor, astfel serviciile ar urma sa fie decontate in Romania.Aproximativ 20% din populatia adulta europeana este afectata de o durere cronica, dar mai putin de 2% dintre pacienti acceseaza serviciile specializate in terapia durerii, potrivit estimarilor specialistilor.