Serviciu nou, la RAR Brasov: "ITP la fata locului"

Registrul Auto Roman (RAR) vine in sprijinul fermierilor si apicultorilor care solicita eliberarea cartii de identitate a vehiculului (CIV) si efectuarea inspectiei tehnice periodice (ITP) la domiciliu sau locul de garare al acestora. Din aceasta primvara, procedura se efectueaza si pentru remorcile speciale apicole. Aceste vehicule au nevoie de CIV si ITP doar in cazul in care circula si pe drumurile publice, insa este aproape imposibil sa ajunga la destinatie fara sa treaca pe un drum public. ... citeste toata stirea