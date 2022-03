Serviciu public transformat in afacere personala. In ce aduna spaga seful telescaunului de la Poiana Brasov

Seful Telescaunului Ruia din Poiana Brasov a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins in flagrant, in timp ce lua mita ca sa lase mai multe persoane sa foloseasca instalatia de transport pe cablu fara sa plateasca bilet. Seful Telescaunului Ruia a fost retinut pentru luare de mita! La flagrantul organizat, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au gasit un rucsac plin cu bani. "Lucratori specializati in combaterea faptelor de coruptie au realizat un flagrant la statia ... citeste toata stirea