Serviciul de stiri al Apple se va extinde si in alte tari

Serviciul de stiri al Apple, care a devenit o sursa solida de venituri pentru publisherii din putinele tari in care functioneaza, ar urma sa fie lansat si in alte tari, conform surselor citate de Financial Times, transmite News.ro.Sursele publicatiei americane sustin ca Apple intentioneaza sa creasca veniturile generate de serviciul sau de stiri, prin extinderea tarilor in care functioneaza.In prezent, la aproape zece ani de cand a fost lansat, Apple News este disponibil doar ... citește toată știrea