Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Fagaras isi schimba sediul.Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Fagaras se muta in locatie noua.Incepand din data de 27 septembrie, solicitantii de buletine sau acte de stare civila vor trebui sa se adreseze la noul sediu, de pe strada Republicii, in incinta fostei Fundatii Negru Voda.Din cauza mutarii in noul sediu, luni si marti 25-26 septembrie, SPCLEP nu are program cu publicul.Potrivit autoritatilor locale, ... citeste toata stirea