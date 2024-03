Serviciul "Ridicari Auto" din Brasov se "intareste" cu 3,6 milioane de lei

In prima rectificare bugetara din acest an a bugetului municipiului Brasov, ce va fi votata in sedinta de azi, 29 martie, a Consiliului Local Brasov, este propusa alocarea unei sume suplimentare si pentru desfasurarea serviciului de ridicari auto, care a inceput sa devina operational din toamna anului trecut.Astfel, este propusa suplimentarea bugetului alocat cu suma de 3,6 milioane de lei pentru a fi asigurata ... citește toată știrea