Sex cu minori: Dan Diaconescu, 8 ani la inchisoare

Dan Diaconescu a fost condamnat de Judecatoria Constanta la opt ani si patru luni de inchisoare, pentru act sexual cu un minor in forma continuata si folosirea prostitutiei infantile in forma continuata, afirma surse judiciare. In fapt, patronul fostului OTV a fost acuzat ca a intretinut raporturi sexuale cu doua fete, care erau minore la comiterea faptelor. Decizia Judecatoriei Constanta nu este definitiva."In concret, in sarcina inculpatului s-au retinut urmatoarele: In jurul datei de 19.11.