Sex-gate cu "primarita de la Bunesti"

Candidata PNL la functia de primar al comunei Bunesti, Roxana-Voica Palasan, spune ca a fost tinta mai multor atacuri in aceasta perioada, printre acestea fiind si cele potrivit carora ar fi detinut o firma de videochat. Calomniile, spune ea, s-au propagat in special pe Facebook, de "barbati adevarati" ascunsi in spatele unor conturi anonime, dar si "din gura in gura", prin satele comunei. "Primesc multe mesaje in privat, ma suna oameni carora li se propune *luna de pe cer* in schimbul unui ... citește toată știrea