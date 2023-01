Sezatoarea Bucuriei si pasiunea pentru un vis a Alinei Maria Durbaca. Fiecare interviu incepe cu povestea, povestea in care am cunoscut omul despre care scriu. Am bucuria de a cunoaste oameni deosebiti, talentati, cu drag de traditii dar mai ales pasionati in ceea ce fac. Ca in fiecare an, si in anul 2022 am organizat concursul de bratari tricolore.Primesc o inscriere pentru concurs, deosebita prin ideea noua de prezentare, prin lucratura dar mai ales prin pasiunea din spatele acelei bratari. ... citeste toata stirea