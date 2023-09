Statisticile arata ca, anual, peste 50 de milioane de adulti si copii sunt afectati de simptomele alergiilor de primavara sau toamna.Alergia apare atunci cand sistemul imunitar reactioneaza exagerat in fata unei substante care exista din abundenta in mediu: polen, praf, puf etc. Chiar daca de cele mai multe ori alergiile prezinta un fond atopic, care se transmite ereditar, pot aparea si din cauza unui sistem imunitar slabit.Alergiile sezoniere pot debuta la orice varsta, iar simptomele se ... citeste toata stirea