Avand in vedere conditiile meteo nefavorabile din ultima perioada pentru mentinerea stratului de zapada de pe partii, precum si prognoza meteo, care anunta temperaturi pozitive si ploi, iubitorii sporturilor de iarna se mai pot bucura de zapada din partea superioara a masivului Postavarul pana in data de 23 aprilie, data la care se incheie oficial sezonul de schi 2022 - 2023.Cu toate ca sezonul de schi, care a inceput la noi abia in 28 ianuarie, ... citeste toata stirea