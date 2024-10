Sezonul virozelor: s-a dublat numarul cazurilor raportate in judetul Brasov

Directia de Sanatate Publica (DSP) a anuntat ca in judetul Brasov, in perioada 14 octombrie - 20 octombrie, a treia saptamana de supraveghere din sezonul 2024-2025, au fost raportate 2.201 cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), comparativ cu 1.984 de cazuri inregistrate in a doua saptamana de supraveghere si cu 1.066 de ... citește toată știrea