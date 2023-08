Sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta in popor si ca Sfanta Marie Mare, este praznuita in fiecare an pe data de 15 august si marcheaza trecerea Fecioarei Maria in Imparatia Cerurilor.Potrivit traditiei ortodoxe, Fecioara Maria a mai trait 11 ani dupa inaltarea Mantuitorului si a fost instiintata de Sfantul Gavriil ca se apropie momentul sa treaca la cele vesnice.Sfintii Apostoli au fost chemati sa-si ia ramas bun de la Fecioara Maria, dar Apostolul Toma nu a putut sa vina si ... citeste toata stirea