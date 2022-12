Sfanta Agata apara femeile cu cancer la san

Sfanta Agata este venerata fiind recunoscuta ca facatoare de minuni. Mai ales drept protectoare impotriva bolilor de san si in special impotriva cancerului. Este pomenita an de an, de ortodocsi si catolici deopotriva, pe 5 februarie.Se trage din tinuturile mirifice ale Siciliei, din cetatea Panormos. Tot ce se stie despre Mucenita Agata este ca avea o frumusete uluitoare, un trup parca sculptat si ca avea bogatii nemasurate. Cu toate acestea avea sufletul pur, nevinovat si se remarca prin ... citeste toata stirea