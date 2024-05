Sfanta Lumina de la Ierusalim a ajuns la Patriarhie in Sambata Mare

Traditia aducerii Luminii Sfinte de o delegatie a Patriarhiei Romane direct din Ierusalim si distribuirea ei prin Eparhii in bisericile din intreaga tara in noaptea de Inviere a fost instituita in 2008. Si in acest an aceasta traditie s-a pastrat. Lumina de la Ierusalim a ajuns deja in tara, urmand sa fie distribuita.*Sa ne rugam sa vie Sfanta Lumina!*,,Cand am ajuns la Ierusalim in anul 1974 am slujit Prohodul Mantuitorului cu Patriarhul Benedict, ce avea 97 de ani, in Vinerea Sf. Pasti. ... citește toată știrea