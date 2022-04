Sfanta Lumina de la Ierusalim ajunge la Brasov in noaptea de Inviere

Si in acest an, brasovenii vor lua, in noaptea de Inviere, Lumina Sfanta adusa de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim.O delegatie speciala, de la Jandarmeria Brasov, va aduce Lumina sambata seara, de la Aeroportul Otopeni.Sfanta Lumina de la Ierusalim se va distrbui din trei puncte din Brasov."Tot cu ajutorul Patriarhiei Romane, cu binecuvantarea Prefericitului Parinte Patriarh Daniel va fi adusa Sfanta Lumina de la Ierusalim si, la fel ca in ceilalti ani, Inspectoratul de ... citeste toata stirea