Sfanta Lumina de la Ierusalim va fi adusa la Brasov de jandarmi

Si in acest an, Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa in Brasov de jandarmi.Jandarmii brasoveni vor aduce sambata seara Sfanta Lumina de la Ierusalim.Pentru al 16-an consecutiv, jandarmii brasoveni vor aduce Lumina Sfanta de la Ierusalim, in ajunul slujbei de Inviere.O delegatie din Brasov va pleca spre Aeroportul Henri Coanda sambata, dupa cum a precizat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Brasov, Luiza Danila."Si in acest an, jandarmii brasoveni isi vor duce la indeplinire ... citește toată știrea