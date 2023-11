Sfanta Ecaterina de la Alexandria este, conform traditiei, sfanta crestina si fecioara care a fost martirizata la inceputul secolului al IV-lea. A fost o printesa si o studenta remarcabila, a devenit crestina in jurul varstei de 14 ani, a fost martirizata la varsta de 18 ani, iar Biserica Ortodoxa o praznuieste in fiecare an la 25 noiembrieViata Sfintei EcaterinaAstfel rugandu-se, a zis chinuitorului: "Savarseste-ti porunca!". Iar el, intinzand sabia, i-a taiat cinstitul ei cap; si a curs ... citeste toata stirea