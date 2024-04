Sfantul care protejeaza... Internetul

Azi, 4 aprilie, Biserica Romano-Catolica il celebreaza pe Sfantul Isidor din Sevilla, episcop si invatator, unul dintre sfinii mai putin cunoscuti.Desi pare greu de crezut, el a fost desemnat patronul spiritual al Internetului. Chiar daca a trait in secolul al VII-lea. Si asta pentru ca a fost preocupat de cunoastere, de creatie, de stiinta. A fost canonizat sfant in 1598, stabilindu-se data de 4 aprilie drept sarbatoarea sa. A fost proclamat si Doctor al Bisericii, in 1722.Gratie uneia din ... citește toată știrea