16 august este ziua in care Biserica Ortodoxa Romana il praznuieste pe Sfantul Constantin Brancoveanu. Nascut pe 15 august si ucis la aceeasi data, domnitorul este cinstit o zi mai tarziu, deoarece in data de 15 este praznic imparatesc, Adormirea Maicii Domnului.Cu totii ne amintim de la scoala povestea in care domnitorul a ales moartea sa si a intregii familii decat sa se lepede de credinta crestina. Domnitorul muntean si-a demonstrat credinta puternica si prin faptul ca a construit multe ... citeste toata stirea