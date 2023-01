Sfantul Eftimie cel Mare - Izbavitorul de boli grele

Sfantul Cuvios Eftimie cel Mare, praznuit in Biserica Ortodoxa pe 20 ianuarie, s-a nascut in timpul consulului Gratian in anul 377 in Melitene, capitala civila si bisericeasca a provinciei romane Armenia Inferior (in prezent pe teritoriul Turciei), fiind fiul unor parinti credinciosi numiti Pavel si Dionisia.Cum Dionisia nu putea avea copii, cei doi soti inaltau lui Dumnezeu rugaciuni pentru binecuvantarea familiei lor cu un prunc. La un moment dat au auzit vocea unui inger care le-a spus ca ... citeste toata stirea