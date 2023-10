In fiecare an, pe 18 octombrie, Biserica Ortodoxa praznuieste sarbatoarea de Sfantul Apostol si Evanghelist Luca. Considerat cel mai iubit dintre discipolii Mantuitorului si unul dintre cei patru evanghelisti, Sfantul Luca s-a nascut in Antiohia Siriei. In tinerete, acesta a studiat medicina, filozofia si arta. Il intalneste pe Mantuitorul Iisus Hristos in Teba Boetiei, loc in care avea grija de bolnavi in calitatea sa de medic. Impreuna cu Sfantul Apostol Cleopa, el L-a vazut pe Domnul inviat ... citeste toata stirea