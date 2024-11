Sfantul Nectarie din Eghina este praznuit astazi, 9 noiembrie. Sarbatoare la Manastirea Sinca Veche si la biserica din Buicum

In fiecare an, pe 9 noiembrie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Nectarie, Taumaturgul. Acest sfant s-a nascut pe 1 octombrie 1846, in Silivria, un orasel situat in provincia Tracia din nordul Greciei. La botez a primit numele de Anastasie. La varsta de 14 ani se indreapta catre Constantinopol, dornic sa-si continue studiile. In anul 1866, ajunge in insula Chios, unde lucreaza ca pedagog si dascal. La 27 de ani, devine monah la Manastirea Nea Moni, primind numele de Lazar. Dupa un an de zile ... citește toată știrea