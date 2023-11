In fiecare an, pe 9 noiembrie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Nectarie Taumaturgul.Sfantul Nectarie a fost un carturar si un intelept ierarh, un teolog erudite si un dascal al Bisericii Ortodoxe.Sfantul Nectarie, ierarhul din insula Eghina nascut in anul 1846 in localitatea Silivria, in apropiere de Constantinopol, a trecut la cele vesnice in noaptea zilei de 8 noiembrie 1920, fiind inmormantat in ctitoria sa, din insula Eghina: Manastirea Sfanta Treime, noteaza ... citeste toata stirea