Sfantul Nicolae, sarbatorit pe 6 decembrie, supranumit "Facatorul de minuni", patron al Greciei si al altor orase din Apusul Europei, este unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, numele lui fiind legat de darnicie si compasiune, dar si de cadourile aduse copiilor.Sfantul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, s-a nascut in localitatea Patara din Asia Mica, in cea de-a doua jumatate a secolului al III-lea, intr-o familie de oameni instariti si crestini devotati. Crescut in ... citeste toata stirea