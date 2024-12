Sfantul Stefan, primul martir. ,,Vad cerurile deschise si pe Fiul Omului stand de-a dreapta lui Dumnezeu"

Credinciosii ortodocsi si greco-catolici il praznuiesc pe Sf. Arhidiacon Stefan, primul martir oficial al Bisericii Crestine, a treia zi de Craciun, 27 decembrie. Credinciosii romano-catolici insa il sarbatoresc pe Sf. Stefan in data de 26 Decembrie, a doua zi de Craciun, iar in 27 Decembrie pe Sf. Ioan Evanghelistul. Sf. Arhidiacon Stefan, cel dintai deacon, a fost iudeu de origine, chiar din Ierusalim, si a facut parte dintre cei saptezeci de apostoli care au organizat Biserica Primara. In ... citește toată știrea