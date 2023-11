Unul dintre sfintii cei mai apropiati copiilor este praznuit in luna noiembrie, pe data de 26. Este vorba de Sfantul Stelian Paflagonul, considerat ocrotitor al pruncilor si al familiei crestine. Viata sa de rugaciune, ravna si iubirea de Dumnezeu l-au invrednicit de darul facerii de minuni, tamaduindu-i mai ales pe copiii bolnavi.Sfantul Stelian s-a nascut in secolul al VI-lea, la Adrianopolis, in provincia Paflagonia din Asia Mica (pe teritoriul Turciei de astazi), intr-o familie foarte ... citeste toata stirea