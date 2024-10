Sfarsit de saptamana cu poezie, la Brasov

Brasovenii care iubesc poezia sunt asteptati, vineri, 18 octombrie, si sambata, 19 octombrie, la "Papercuts. Festivalul Poeziei in pagina", eveniment care va reuni in orasul nostru nume importante in acest domeniu. "Este un festival axat pe poezie ca mestesug, ca practica de editare, rescriere, revizuire a poeziei, adica o parte a procesului artistic care se intampla in spatele cortinelor si nu ajunge, sa zicem asa, in atentia publicului. Asta vrem sa scoatem la iveala si de aceea am invitat ... citește toată știrea