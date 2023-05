Incepute in anul 2015, demersurile pentru trecerea Cetatuii de pe Dealul Straja, s-au incheiat in 24 mai 2023, odata cu aprobarea hotararii de Guvern prin care monumentul a intrat in patrimoniul municipiului Brasov. Odata cu intrarea in vigoare a acestei hotarari (dupa ce se va publica in Monitorul Oficial) si predarea Cetatuii catre municipalitate, Primaria Brasov poate incepe demersurile de punere in siguranta, intr-o prima faza, de consolidare si apoi de repunerea ei in circuitul turistic. ... citeste toata stirea