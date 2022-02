Sfatul stomatologului cu dr. Dan Gavrila: Anomaliile dentare

Dintii strambi nu reprezinta o boala ci o abatere de la ceea ce este normal in pozitionarea dintiilor. Aceste probleme se pot rezolva atat in copilarie cat si la varsta adulta datorita tehnologiilor de care dispune ortodontia moderna. Anomaliile pot fi ereditare sau dobandite. Cauzele ereditare sunt transmise de-a lungul generatiilor, aici amintim dinti prea mici, dinti mai lati, dinti mai multi sau mai putini decat normal, crestere sau deficit in cresterea anumitor segmente faciale. Intre ... citeste toata stirea