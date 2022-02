Sfatul stomatologului cu dr. Dan Gavrila: Diabetul si sanatatea orala

Diabetul reprezinta o afectiune in care organismul pacientului nu reuseste sa produca insulina sau exista o rezistenta a celulelor la actiunea insulinei produsa in cantitati normale catre pancreas. Intrarea glucozei in celule pentru a constitui sursa de hrana se face prin intermediul insulinei. Lipsa acestui hormon din organism sau probleme la nivel de receptare duc la dereglari care afecteaza intreg organismul. Unele semne si conditii regasite in cavitatea orala pot duce la suspiciunea de ... citeste toata stirea