Sfatul stomatologului cu dr. Dan Gavrila: Obiceiuri vicioase

Aparute in copilarie si necorectate la timp vor afecta dezvoltarea armonioasa a arcadelor.Suptul degetului- acest obicei dispare singur si este considerat normal pana la varsta de 3ani. Daca continua dupa varsta de 7ani si mai tarziu reprezinta faptul ca acel copil are probleme de anxietate si este nevoie de educatie pentru a renunta la acest viciu, daca nu se obtin rezultate se recurge la mijloace ajutatoare cum sunt manusile, cotierele , plasturi care jeneaza in momentul introducerii ... citeste toata stirea