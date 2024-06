Sfatul unui cercetator care a studiat longevitatea timp de doua decenii, pentru tineri: Femeia in varsta de 20 de ani ar putea trai cu 10 ani in plus daca ar avea o dieta bazata pe alimente integrale si plante. Barbatii, cu 13 ani in plus

Timp de doua decenii, Dan Buettner a studiat longevitatea in locuri precum Ikaria, Grecia si Okinawa, Japonia. In timp ce a identificat "Zonele Albastre" din lume, cele cinci zone cu cei mai longevivi oameni, cercetatorul a studiat ce factori duc la o durata de viata prelungita, transmite CNBC.Adoptarea unor obiceiuri sanatoase, chiar si mai tarziu in viata, poate afecta in mod pozitiv longevitatea unei persoane, spune Buettner. Acest lucru este valabil mai ales atunci ... citește toată știrea