Sfaturi de la salvamontisti in preajma deschiderii sezonului de schi

Stratul de zapada in zonele montane inalte a crescut semnificativ in ultimele zile. In Carpatii Orientali si in partea de est a Carpatilor Meridionali, grosimea stratului depaseste, local, 40 - 60 cm, iar in unele zone adapostite se pot intalni depozite de zapada de 1-2 metri. In special stratul superior, cuprins intre 20 si 40 cm, este instabil, sub acesta existand cruste de gheata. Pe versantii cu diferite orientari, in mod deosebit pe cei nordici, s-au format placi de vant care cresc ... citește toată știrea