Politistii din cadrul Serviciului Rutier Brasov au intocmit un dosar penal, dupa ce, sambata seara, un conducator auto a fost identificat in trafic sub influenta alcoolului. Cu o alcoolemie considerabila, insa!Soferul a fost tras pe dreapta, in jurul orei 20.35, de catre politistii, in localitatea Prejmer. La testarea cu aparatul etilotest, rezultatul a iesit 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat. ... citeste toata stirea