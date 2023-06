Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt sarbatoriti in fiecare an in data de 29 iunie. Cei doi apostoli sunt pomeniti impreuna pentru ca au murit in aceeasi zi, a anului 67. In timpul prigoanei crestine declansate de imparatul roman Nero.Petru si Pavel sunt considerati discipolii lui Iisus care au contribuit cel mai mult la raspandirea crestinismului in lume.Sfintii Apostoli Petru si Pavel se bucura de o cinstire deosebita din partea Bisericii.Sfintii Apostoli Petru si Pavel, singurii sfinti ... citeste toata stirea