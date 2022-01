In fiecare an, pe data de 30 ianuarie, sunt praznuiti Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz si Ioan Gura de Aur. Desi Biserica i-a pomenit separat in luna ianuarie, pe Sfantul Vasile in 1 ianuarie, pe Sfantul Grigorie in 25 ianuarie si pe Sfantul Ioan Gura de Aur pe 27 ianuarie, ei sunt praznuiti impreuna pe 30 ianuarie, pentru a le descoperi crestinilor ca ... citeste toata stirea