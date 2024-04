Sfintire si binecuvantare la Cincsor

Credinciosii Parohiei Cincsor din Protopopiatul Fagaras s-au bucurat de prezenta ierarhului lor, duminica, 7 aprilie, in Duminica Sfintei Cruci, cand Inaltpreasfintitul Parinte Laurentiu Streza, Mitropolitul Ardealului, a savarsit Sfanta Liturghie arhiereasca, sfintind noua catapeteasma a bisericii din localitate si binecuvantand lucrarile desfasurate in ultima vreme aici. Din soborul slujitor, sub protia Inaltpreasfintiei sale s-au aflat pr. Iulian David, protopopul de Fagaras, preotul paroh, ... citește toată știrea