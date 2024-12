Shaorma, cel mai comandat produs de brasoveni pe Tazz

Cel mai comandat preparat, prin Tazz, in Brasov, in 2024 a fost shaorma, arata Topul TadazzTazz, una dintre cele mai importante platforme de livrare rapida din Romania, a lansat Topul Tadaaazz. Potrivit datelor, produsul preferat de romani in 2024 este burgerul, cu peste 3 milioane de comenzi.Cel mai comandat preparat in Brasov a fost shaorma, cu peste 25.000 de produse vandute. In plus, Brasovul este pe locul al cincilea in topul oraselor cu cele multe comenzi in aplicatie.Topul Tadazz ... citește toată știrea