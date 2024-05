"Share Location: Rezistenta Fagaras" este un proiect al Institutului de Cercetare Fagaras care aduce in prim-plan viata femeilor care au luptat impotriva comunismului. Proiectul include o piesa de teatru documentar, dezbateri publice, o expozitie si mai multe ateliere pentru copii si tineri. In cadrul acestuia sunt vizate teme mai putin explorate ale mostenirii comuniste in societatea contemporana, cum ar fi rolul femeilor in lupta de rezistenta, memoria colectiva sau procesul de vindecare. ... citește toată știrea