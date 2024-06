"Share Location: Rezistenta Fagaras", astazi, in Fagaras

Viata femeilor care au luptat impotriva comunismului este in prim-plan in proiectul Share Location: Rezistenta Fagaras, un demers al Institutului de Cercetare Fagaras, care cuprinde si o piesa de teatru documentar. Premiera spectacolului de teatru documentar are loc la Crama Cetatii Fagaras si va fi ulterior prezentata si in alte localitati.Pe langa spectacol, proiectul include dezbateri publice, o expozitie si mai multe ateliere pentru copii si tineri. Sunt vizate teme mai putin explorate ... citește toată știrea