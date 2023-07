Un sacelean va raspunde penal pentru "tratamentul aplicat" partenerei in momentele de gelozie. Astfel, potrivit reprezentantilor IPJ Brasov, vineri dimineata, in jurul orei 7.00, pe fondul geloziei, barbatul ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, in timp ce acestia se aflau in locuinta comuna. Mai mult, in urma audierii persoanei vatamate, a reiesit ca barbatul nu era la prima fapta de violenta fizica fata de concubina sa. Astfel, cu o zi inainte, in jurul orei 14.00, in timp ce se aflau la ... citeste toata stirea