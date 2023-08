Politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "lovire sau alte violente", in urma unei sesizari cu privire la o agresiune ce ar fi avut loc in scara unui bloc."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, la data de 19 august, in jurul orei 16.00, un barbat si-ar fi agresat fizic fosta concubina, in timp ce aceasta facea curatenie in casa scarii unui bloc din localitate, in calitate ... citeste toata stirea