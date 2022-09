Si-a batut mama, s-a intors s-o bata iar

In cursul zilei de marti, 27 septembrie, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Brasov au fost sesizati de catre o femeie din municipiul Brasov cu privire la faptul ca fiul sau a incalcat ordinul de protectie provizoriu, emis cu o zi inainte pe numele acestuia. "Din cercetarile efectuate in cauza, a rezultat faptul ca luni, politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 4 Politie au emis un ordin de protectie provizoriu pe numele unui barbat, in varsta de 41 ani, prin care acestuia ... citeste toata stirea